Anchieta: Inscrições abertas para remar pelo Rio Benevente

Estão abertas as inscrições para um belo passeio pelo Rio Benevente agendado para o dia 28 deste mês, organizado pela Prefeitura de Anchieta. O prazo para quem quiser participar do evento “Remando com São Pedro” vai até o dia 26 e a ficha de inscrição pode ser acessada aqui. A inscrição é gratuita.

A organização é fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Pesca e de Esporte.

A concentração será feita a partir das 7 horas, em frente ao Centro Cultural, próximo ao letreiro turístico da Praia Central. Cada participante tem de ter a sua embarcação. Para quem não tem, mas quer fazer a remada, haverá empreendedores locais alugando caiaques.

A organização terá caminhão para levar os equipamentos até o local de partida e ônibus para o transporte dos participantes. O percurso compreende um trecho de cerca de 7 quilômetros entre as ruínas do Rio Benevente e a Praia Central.

Os remadores serão recepcionados, ao fim do percurso, com uma mesa de frutas.

Clique aqui para fazer a inscrição .