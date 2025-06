Anchieta mantém serviços da Prefeitura durante o feriado

Com a chegada do feriadão de Corpus Christi a partir desta quinta-feira (19), a Prefeitura de Anchieta preparou esquema de funcionamento de serviços essenciais, como o Pronto Atendimento (foto), o recolhimento de lixo, a Guarda Municipal e a Comunicação.

O Parque RDS Papagaio vai funcionar para oferecer momentos de lazer e descontração para as famílias e a criançada.

O Calendário de Feriados e Pontos Facultativos de 2025 foi definido pelo Decreto nº 6.000/2024 e determinou que será ponto facultativo nesta quinta-feira (19) e na sexta (20).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui