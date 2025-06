Anchieta passa a ser a capital do Espírito Santo; entenda

Neste dia 9 de junho a capital do Espírito Santo foi transferida, simbolicamente, para o município de Anchieta. A assinatura do decreto, feita pelo governador Renato Casagrande (PSB), aconteceu no palácio Anchieta, em Vitória .

“Nós estamos transferindo a capital do Estado do Espírito Santo lá para Anchieta em homenagem a São José de Anchieta e a toda a população”, disse o chefe do Poder Executivo estadual.

A cidade leva esse nome em homenagem a São José de Anchieta, missionário jesuíta espanhol que teve papel central na evangelização do Brasil colonial e cuja atuação é símbolo de fé, cultura e resistência. Ele foi canonizado, nesta data, pelo Papa Francisco em 2014.

Desde o dia 29 de maio, fiéis e devotos acompanham a programação religiosa em homenagem ao padroeiro do Brasil e Apóstolo do Novo Mundo, com o início da novena, que abriu oficialmente a festa deste ano. A celebração de 9 de junho é o ponto alto da festa, que atrai peregrinos de todo o país ao município de Anchieta.