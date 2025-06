Anchieta tem domingo de atrações culturais e shows gratuitos; confira

Atividades para crianças no parque RDS Papagaio, caça ao tesouro, teatro, contação de história, Édson Mineiro e Goiano e Rodrigo Balla são as atrações da Festa Nacional de São José de Anchieta neste domingo (8), que terá atividades o dia inteiro, de 9 horas até meia-noite.

A despedida do evento será na Praia Central de Anchieta, local de shows, gastronomia e artesanato. A Semana do Meio Ambiente, a programação religiosa e a Sessão Solene da Câmara de Vereadores completaram a programação.

O evento é realizado em um pavilhão de 1.500 metros quadrados, com cerca de 60 empreendedores comercializando moda, acessórios, brinquedos, artesanato, cosméticos e presentes.

Já na praça de alimentação o público terá à disposição 15 expositores vendendo cerveja artesanal, lanches, petiscos e bebidas em geral. Shows musicais gratuitos vão completar a programação de todos os dias.

09h às 16h – Atividades para crianças no parque RDS papagaios.

Caça ao tesouro, teatro, contação de história e muito mais.

18h – Abertura de feira e da praça de alimentação

20h – Forró com Édson Mineiro e Goiano

22h – Sertanejo e Pop com Rodrigo Balla

