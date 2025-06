Andressa Urach muda a cor do olhos e reclama de dor: “Arrependida”

Andressa Urach passou por uma queratopigmentação, uma cirurgia para mudar a cor dos olhos de forma permanente, em Nice, na França. Após o procedimento, que a deixou com os olhos azuis, a influenciadora disse que precisava ir ao médico pois estava sentindo dor forte nos olhos.

“Realizei um sonho de infância”, escreveu Urach ao contar sobre a mudança. Em seguida, ela publicou que já estava “arrependida”. “Chegando no Brasil preciso ir urgente ao médico. Vou embarcar daqui a pouco. Orem por mim”, escreveu.

Na semana passada, a influenciadora Maya Massafera realizou o mesmo procedimento para mudar a cor dos olhos e deixá-los verdes claros.

No entanto, Urach admitiu estar arrependida do procedimento. “Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Muito. Chegando ao Brasil vou ter que ir em um médico, porque está doendo muito. Vocês não têm ideia. Te falar que já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual”, completou.