Ao lado de Lula, João Campos assume o PSB e promete renovar a esquerda

O prefeito do Recife, João Campos, foi oficializado neste domingo (1º) como novo presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante evento realizado em Brasília que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 31 anos, ele se torna o mais jovem dirigente de uma sigla partidária na história do Brasil e passa a liderar o PSB em um momento decisivo para a esquerda brasileira.

Herdeiro político de Eduardo Campos e do ex-governador Miguel Arraes, João assume o posto com a missão de renovar o partido sem romper com suas raízes históricas. Em seu discurso, destacou a importância de manter a aliança com o PT e sinalizou apoio à recondução de Geraldo Alckmin à vice-presidência na chapa de Lula em 2026. “Entro agora na presidência do partido com a missão de renovar e oferecer ao Brasil uma agenda conectada com o nosso tempo”, afirmou.

Entre os principais desafios de sua gestão, estão o fortalecimento da base parlamentar socialista no Congresso Nacional, a ampliação do diálogo com novos setores da sociedade e a consolidação do PSB como protagonista nas eleições do próximo ano. Ao mencionar figuras históricas da legenda, como João Mangabeira, Francisco Julião e Ariano Suassuna, João Campos reforçou o compromisso com os valores de igualdade, inclusão e justiça social.

A transição marca o fim de um ciclo de dez anos de Carlos Siqueira na presidência do partido. Com apoio de lideranças nacionais e nomes recém-filiados, João Campos se posiciona como uma das principais apostas da nova geração da política progressista no país.