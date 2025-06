Ao vivo: Bolsonaro depõe no STF sobre suposta trama golpista; veja

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento nesta terça-feira (10) no Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ação que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como líder do plano para anular o resultado das eleições de 2022 e prender autoridades do STF e do Congresso Nacional.

O interrogatório, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, é considerado o mais aguardado do processo e representa a principal oportunidade de Bolsonaro apresentar sua versão dos fatos. A defesa tenta desqualificar as acusações da PGR e contestar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que colaborou com as investigações.

Na segunda-feira (8), Mauro Cid reafirmou à Corte que Bolsonaro teve acesso a uma minuta golpista, chegou a lê-la, solicitou alterações e manifestou intenção de colocá-la em prática. O documento previa medidas como a prisão de ministros e parlamentares e a reversão do resultado eleitoral.

O ex-presidente chegou ao STF durante a manhã e declarou que pretendia falar “por horas”, além de exibir vídeos como parte de sua defesa. No entanto, Moraes indeferiu o pedido, argumentando que não é o momento adequado para apresentação de provas novas.

A ordem dos depoimentos segue critério alfabético. Bolsonaro é o penúltimo a ser ouvido, seguido por Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, que presta depoimento por videoconferência a partir da unidade militar onde está preso, no Rio de Janeiro.

ASSISTA AO VIVO:

Além de Bolsonaro e Braga Netto, outros acusados já foram interrogados no STF:

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública;

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

A ação é uma das principais investigações conduzidas pelo STF sobre articulações antidemocráticas após o fim do mandato de Bolsonaro.