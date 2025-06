Apiacá passa realizar cadastro da nova Carteira de Identidade Nacional

Pela primeira vez, o município de Apiacá passa a oferecer o serviço de cadastramento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O atendimento já está sendo realizado na Sala do Empreendedor, localizada na Prefeitura, no Centro da cidade.

Até então, os moradores precisavam se deslocar a outros municípios para obter o documento. Agora, com a implantação do serviço, Apiacá dá um passo importante rumo à autonomia administrativa.

A equipe da Sala do Empreendedor passou por um treinamento intensivo com a Polícia Científica do Espírito Santo para operar o novo sistema. O espaço foi equipado com tecnologia de ponta, incluindo câmera de alta resolução, biombo para captação de imagens, scanner e leitor biométrico.

A nova identidade utiliza o CPF como único número de registro válido para a identificação civil em todo o Brasil. A proposta do Governo Federal é unificar os dados, facilitar cadastros, evitar fraudes e garantir mais segurança jurídica ao cidadão. Todos os brasileiros devem possuir a CIN até o ano de 2032.

Após o período de testes, o serviço foi oficialmente iniciado com o primeiro cadastro, realizado na manhã desta sexta-feira (6), pelo prefeito Márcio Keres. “É um passo muito importante para termos cada vez mais autonomia em Apiacá”, afirmou o prefeito. “Estamos muito satisfeitos em contar com uma equipe treinada, equipada e plenamente preparada para atender cada cidadão apiacaense.”

O atendimento para emissão da CIN ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para realizar o cadastro, o morador deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento, um documento que contenha o CPF e um comprovante de residência.