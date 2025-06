Após cosméticos pipericultora lança produto inédito com pimenta-rosa

Há pouco mais de um mês, a produtora rural Ana Paula Martin ganhou as manchetes depois de ter firmado uma parceria com a empresa de cosméticos Natura. Agora ela é fornecedora de pimenta-rosa para a empresa, que utiliza o ingrediente em linhas de cosméticos, como perfumes e óleos corporais. Por meio de parcerias locais, persistência e capacitação que Ana Paula Martin construiu sua autoridade no setor e está colhendo cada vez mais os frutos de sua coragem para empreender. E ainda há novidades por vir.

“Nós vamos lançar um produto inédito no Brasil, que já existe na Europa. Ainda não posso revelar, então vou deixar para contar quando tivermos o produto prontinho”, adianta Ana Paula, mantendo o suspense.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/apos-cosmeticos-puericultora-lanca-produto-inedito-com-pimenta-rosa/