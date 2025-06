Após mais de 1 ano fechada, rua é liberada para o tráfego em Cachoeiro

Boa notícia para moradores, comerciantes e motoristas de Cachoeiro de Itapemirim: a rua Coronel Francisco Braga, no bairro Guandu, foi liberada para o tráfego de veículos nesta quinta-feira (26). A via, que permaneceu fechada por mais de um ano em razão das obras de macrodrenagem, volta a funcionar, trazendo alívio e melhoria na mobilidade urbana da região central.

A reabertura foi possível graças à agilidade da nova gestão municipal, que acelerou a execução das obras e promoveu melhorias importantes no entorno em parceria com o Governo do Estado. Além da pavimentação e drenagem concluídas, o local também recebeu novos abrigos de ônibus, agora posicionados próximo ao antigo Posto Oásis, substituindo o ponto provisório que funcionava na Linha Vermelha.

O prefeito em exercício, Júnior Corrêa, comemorou a liberação da via e destacou os impactos positivos para o comércio e para a mobilidade urbana.

“A Coronel Francisco Braga é uma via estratégica para o fluxo de veículos e para o comércio do Guandu. Sua reabertura representa mais conforto para a população, retorno da movimentação para os lojistas e avanço na organização do trânsito. É mais uma entrega que mostra nosso compromisso com uma cidade que funciona melhor para todos”, afirmou Júnior Corrêa.

Além da reabertura, a Prefeitura iniciou a implantação de vagas de estacionamento, incluindo áreas destinadas a taxistas e carga e descarga, atendendo a pedidos de comerciantes e motoristas que atuam na região.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, ressaltou que as equipes seguem atuando no reforço da sinalização viária da rua para garantir mais segurança e fluidez no tráfego.

“Estamos finalizando a instalação de placas e pintura horizontal para orientar condutores e pedestres. A reabertura da Coronel Francisco Braga exige atenção especial à sinalização, e é isso que estamos fazendo para garantir um trânsito seguro e eficiente”, destacou o secretário.

A liberação da via faz parte de um conjunto de melhorias no bairro Guandu, que também recebeu intervenções de paisagismo, nova iluminação e requalificação urbana no entorno do Museu Ferroviário, que será reinaugurado em breve.