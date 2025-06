Aposentados: Alegre promove ação de conscientização sobre golpes

Em mais uma iniciativa voltada ao cuidado com os segurados — aposentados, pensionistas — e a população em geral, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Alegre (IPASMA), em parceria com o Sicredi, realizou uma importante ação de conscientização sobre golpes e fraudes, tema que vem afetando pessoas de diferentes idades, classes sociais e perfis.

A atividade teve como objetivo orientar e alertar a comunidade sobre os principais tipos de fraudes, com destaque para aquelas que têm vitimado, de forma recorrente, aposentados, pensionistas e até mesmo jovens e trabalhadores ativos. Com o crescimento preocupante desses crimes, a informação se mostra uma ferramenta fundamental de proteção e prevenção.

A proposta do IPASMA é que ações como essa se tornem semanais, criando uma rotina de diálogo, escuta ativa e esclarecimento de dúvidas, fortalecendo uma cultura de prevenção e segurança entre os cidadãos.

