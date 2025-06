Aqui Pod entrevista advogado Fabio Marçal – caso Harckbart e outros

O advogado, pós-graduado em ciências penais e segurança pública, Fabio Marçal, é o convidado especial do Aqui Pod desta terça-feira (3).

No bate-papo, tendo em vista o direito ao contraditório, ele vai contextualizar e detalhar casos jurídicos emblemáticos, que tiveram grande repercussão em Cachoeiro de Itapemirim, como, por exemplo, as denúncias contra a clínica do médico Dr. Renato Harckbart.

Outro caso em que o Dr. Marçal também ficou responsável pela defesa foi o de uma mulher suspeita de desvio milionário em uma empresa de rochas na Capital Secreta.

O especialista entrará ao vivo, a partir das 16h, no canal do You Tube do AQUINOTICIAS.COM.