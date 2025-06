Aracruz recebe obras de pavimentação e macrodrenagem

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inaugurou, na quinta-feira (29), as obras de infraestrutura e drenagem no distrito de Barra do Sahy, em Aracruz. Com investimento de R$ 5 milhões, as intervenções foram feitas nas ruas Tomé Pinto Mattos, Beco do Genésio e Lindolfo Mattos, beneficiando mais de 1.600 habitantes.

“Essa entrega é um compromisso do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço com a população de Aracruz. Estivemos recentemente aqui para entregar a pavimentação da Rodovia ES-124 até Santa Rosa. Já entregamos a infraestrutura urbana do Centro Empresarial Guilherme Devens e a construção da Barragem do Piraquê-Açu está em andamento. Esses investimentos são possíveis porque temos um estado organizado, que hoje é um farol para o Brasil”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, que representou o governador na inauguração.

As obras foram planejadas para melhorar a infraestrutura urbana e solucionar problemas recorrentes causados pelas chuvas, como alagamentos e dificuldade no acesso às ruas pela população. As melhorias contam com a implantação de 1.222 metros de rede de drenagem, 6.202 metros quadrados de pavimentação, 3.120 metros quadrados de calçada cidadã e a construção de uma rampa de pedestres com 20 metros de extensão.

“Estamos trazendo mais segurança, mobilidade e dignidade para a população de Barra do Sahy, que enfrentava desafios no seu dia a dia, causados pelo período de fortes chuvas. Nosso compromisso é construir cidades cada vez mais inclusivas, ouvindo as demandas da comunidade e trabalhando juntos para resolvê-las. Vamos seguir avançando, lado a lado, pelas nossas cidades capixabas”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares.

Ao todo o Governo do Estado, por meio da Sedurb, destinou mais de R$ 90 milhões em investimentos para o município de Aracruz. Entre as principais iniciativas, destaca-se a obra de macrodrenagem na região da Grande Bela Vista, que conta com um investimento de R$ 57,6 milhões.