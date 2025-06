Arraiá do Seminário Bom Pastor anima Cachoeiro; confira detalhes

A festa mais animada do mês está chegando! No dia 14 de junho (sábado), a partir das 18h, o Seminário Bom Pastor realiza um evento especial que promete encantar a comunidade. A festa acontece na Rua Bom Pastor, nº 42, no bairro Alto Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

O tradicional “Arraiá do Seminário Bom Pastor” vai reunir famílias, paroquianos e moradores em uma noite de confraternização, cultura e alegria.

Com uma programação recheada de atrações típicas, o arraiá contará com quadrilha, pescaria, barracas com comidas típicas, e, para animar a noite, um show ao vivo com o cantor Raian Sarty, trazendo o melhor da música regional e sertaneja para o público.

A festa é também uma oportunidade para fortalecer os laços entre o seminário e a comunidade, além de contribuir com a formação dos seminaristas.

A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada a participar e prestigiar essa noite especial.

Informações:

Arraiá do Seminário Bom Pastor

Quadrilha • Pescaria • Comidas Típicas • Muita diversão!