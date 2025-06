Ataque de onça em Marataízes? Veja o que é verdade e o que é fake

A Prefeitura de Marataízes emitiu uma nota oficial, por meio de seu perfil no Instagram, negando a veracidade de um suposto “toque de recolher” no município.

Em mensagens compartilhadas nas redes sociais, o aviso de toque de recolher, supostamente devido a ataques de onça, deixou a população em pânico. Acompanhada de um vídeo, a “nota” afirma que os moradores devem permanecer em suas casas após as 19h, para sua própria segurança. No entanto, a informação é FALSA!!

