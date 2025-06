Ataque raro: drones do Irã rompem defesa aérea de Israel

Dois drones lançados pelo Irã conseguiram atravessar as defesas aéreas de Israel e atingiram áreas no norte e no sul do território israelense, informou neste sábado (21) o Exército do país. Este é um dos poucos episódios em que equipamentos de ataque unidirecional iranianos superaram o sistema de proteção aérea israelense.

No norte, um dos drones atingiu uma residência de dois andares na cidade de Beit Shean, próxima à fronteira com a Jordânia. Equipes de emergência relataram que o impacto causou um grande buraco na lateral da casa, destruindo janelas e portas. O entorno da edificação ficou coberto de destroços e terra.

Segundo o serviço de emergência Magen David Adom (MDA), não houve registro de vítimas no local, mas as buscas continuam entre os escombros.

O segundo drone atingiu uma área aberta no sul de Israel, também conseguindo ultrapassar o sistema de defesa, de acordo com o comunicado militar.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que o ataque envolveu ao menos seis drones, sendo que vários outros foram interceptados ainda durante o trajeto. Alguns foram derrubados no deserto de Arava, no sul do país, e nas Colinas de Golã, território sírio ocupado por Israel.

Desde que Israel lançou um ataque contra o Irã na semana passada, Teerã respondeu com o lançamento de mais de mil drones, segundo uma autoridade militar israelense. A maioria foi interceptada antes de causar danos.