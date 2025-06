Atenção! Inmet faz alerta importante aos capixabas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira (23), um alerta para um declínio significativo de temperatura em 33 cidades do Espírito Santo.

De acordo com o instituto, as temperaturas podem cair entre 3ºC e 5ºC, trazendo baixo risco à saúde dos capixabas. O alerta é válido a partir das 00h da próxima terça-feira.

