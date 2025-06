Ato na Paulista: Bolsonaro critica STF e mira eleições de 2026

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na tarde deste domingo (29), na Avenida Paulista, região central de São Paulo, para participar do ato “Justiça Já”, convocado pelo pastor Silas Malafaia. O evento teve início por volta das 14h, nas imediações do vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), e reuniu governadores, parlamentares e lideranças do Partido Liberal.

Durante o discurso, Bolsonaro classificou como “fumaça de golpe” o processo que responde no Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a negar qualquer tentativa de ruptura institucional. O ex-presidente também criticou o julgamento conduzido pela Corte e defendeu uma pacificação entre os Três Poderes.

Apesar de estar inelegível até 2030, Bolsonaro direcionou o foco para as eleições de 2026. Ele pediu apoio popular para eleger ao menos metade do Congresso Nacional, afirmando que, com uma base forte no Legislativo, seria possível “mudar o destino do Brasil”, mesmo sem ocupar a Presidência da República. O ex-presidente também lamentou a derrota nas urnas em 2022, elogiou a liderança do PL e criticou a delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Entre os nomes que acompanharam o ato estavam:

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais

Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro

Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina

Marcos Rogério (PL), senador por Rondônia

Flávio Bolsonaro (PL), senador pelo Rio de Janeiro

Magno Malta (PL), senador pelo Espírito Santo

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL

A manifestação registrou público menor em comparação a eventos anteriores, mas os organizadores destacaram a presença de autoridades como forma de validar o movimento. Participantes criticaram duramente o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, alvo de ataques diretos de Silas Malafaia durante seu discurso.