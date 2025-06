Baixo Guandu sedia encontro sobre inovação pedagógica

O Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Baixo Guandu, localizado em Baixo Guandu, está em seu primeiro ano de certificação no Projeto Escola do Futuro, e para marcar esse momento foi realizado o encontro “Papo de Futuro”.

Eles reuniram a equipe gestora das escolas EEFM Profª Aleyde Cosme, EEEFM Honório Fraga e EEEFM Padre Antônio Volkers, juntamente com a Superintendente Regional e as Supervisoras Escolar e Pedagógica da Superintendência de Colatina, para debater o tema “Músicas e suas conexões matemáticas”.

O evento teve início com um tour virtual imersivo, idealizado e desenvolvido pelos próprios estudantes por meio da plataforma Roblox, oferecendo aos convidados uma experiência interativa pelos ambientes da escola.

Na sequência, todos participaram de um café musical, animado pelas apresentações da estudante Ana Pedrini, estudante do ensino médio e do professor Bhrwnyz, do projeto Música na Rede. As performances com voz e violão criaram um ambiente acolhedor e inspirador.

Durante a programação, os participantes exploraram os espaços da escola acompanhados pelos estudantes protagonistas, e participaram de duas atividades interativas: o “Soletrando Matemático”, que uniu Lógica Matemática e Ortografia, e o “Qual é a Música?”.

O jogo consistia em resolver equações matemáticas que levavam à descoberta de notas musicais e à identificação de canções. A ação foi encerrada comum coletivo de canto.

A atividade, segundo os organizadores, teve como objetivo promover a troca de experiências entre escolas certificadas no Projeto Escola do Futuro, integrando práticas pedagógicas inovadoras com foco na interdisciplinaridade entre Matemática e Música.

“Foram momentos preciosos e de grande aprendizado, onde desenvolvemos atividades de gestão compartilhada e envolvemos toda a equipe escolar em ações voltadas às conexões matemáticas”, afirmou o diretor, Paulo Alex.

A supervisora escolar presente no evento também destacou a relevância da ação. “Parabenizo toda a equipe escolar. Não tenho palavras para expressar o encantamento. Vocês utilizaram a matemática a favor de vocês”, disse.