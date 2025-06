Banda Macucos agita primeira noite da feira Parceria Legal na Serra

A Praça de Porto Canoa, na Serra, foi tomada por um clima festivo e familiar na noite deste sábado (8), durante a abertura da programação musical da feira Parceria Legal: Consumidor & Empreendedor. O destaque da noite foi a apresentação da Banda Macucos, que levou o público ao delírio com sucessos que embalaram gerações.

Além da banda principal, a noite contou com shows da cantora Thais Lima e do músico Deco Bandeira, que encantou o público com seu autêntico forró pé de serra. A programação cultural do sábado reforçou o caráter popular e acessível do evento, que busca unir lazer, cultura e serviços para a população.

Presente na praça, o morador Juarez, do bairro Porto Canoa, elogiou a iniciativa. “Estou muito feliz de participar desta feira. É um ambiente familiar, com comida e bebida boa. Um local para reencontrar amigos e colocar o papo em dia. Tem que ter mais ações assim no nosso bairro”, afirmou.

A feira, realizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil em parceria com o Procon-ES e a ADERES, segue até este domingo (9), oferecendo atendimento ao público, serviços gratuitos, espaço para empreendedores locais e uma programação musical diversificada.

Programação Musical

Domingo – 8 de junho

11h00: Abertura da praça de Alimentação e estandes dos empreendedores

12h00: Jocelee Francisco, canta voz e violão

14h00: Roda de Samba com o grupo Samba de Quintal – Resgatando os clássicos do samba com alegria e interação com o público.

Serviço

Local: Praça de Porto Canoa – Serra

Dias: 7 e 8 de junho

Entrada gratuita