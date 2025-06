Bispo de Cachoeiro preside Jubileu dos Religiosos, em Itapemirim

Nesta segunda-feira, 2 de junho, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim, litoral sul, aconteceu um momento de profunda comunhão e gratidão: a celebração do Jubileu dos Religiosos.

A Santa Missa foi presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, e concelebrada pelo pároco, Frei Cleber Abel, OFMCap, com a participação de diversos religiosos e religiosas que atuam no sul do Espírito Santo.

Durante a homilia, Dom Luiz ressaltou com entusiasmo o valor insubstituível da vida consagrada para a Igreja. Destacou o testemunho fiel, o serviço dedicado e a entrega generosa dos consagrados e consagradas, que, com sua vocação, enriquecem a missão evangelizadora da Diocese. Em suas palavras de reconhecimento e encorajamento, afirmou: “Que possamos, nas paróquias onde atuamos, ser sinal da graça de Deus.”

Ao final da celebração, o bispo convidou todos os presentes a se reunirem diante da imagem de Nossa Senhora do Amparo, co-padroeira da Diocese de Cachoeiro, para juntos, rezarem uma Ave Maria em intenção especial por todos os religiosos e religiosas que, com amor e dedicação, servem ao povo de Deus.

Após a Missa, a programação do Jubileu seguiu no Centro de Evangelização com momentos de partilha, espiritualidade e confraternização fraterna. O encontro foi encerrado com um almoço partilhado, expressão concreta da unidade e da alegria que marcam a vocação consagrada.

Conheça as instituições religiosas presentes atualmente na diocese de Cachoeiro de Itapemirim:

Ordens e Congregações Religiosas Masculinas:

Ordem dos Agostinianos Recoletos

Ordem dos Ministros dos Enfermos – Camilianos

Companhia de Jesus – Jesuítas

Congregação dos Irmãos dos Pobres de São Francisco

Congregação da Paixão de Jesus Cristo – Missionários Passionistas

Sociedade São Francisco de Sales – Salesianos

Ordem dos Frades Menores Capuchinhos – OFMCap

Congregação do Santíssimo Redentor – Redentoristas

Ordens e Congregações Religiosas Femininas:

Ordem da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo – Soturno

Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia – Independência, Cachoeiro de Itapemirim (Colégio Jesus Cristo Rei – CREI)

Irmãs Salesianas – Comunidade Filhas de Maria Auxiliadora – Village da Luz

Irmãs dos Santos Anjos – Ibatiba

Irmãs Milicianas de Cristo – Iúna

Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário