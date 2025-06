BR-262: ultrapassagem termina com grave acidente em Domingos Martins

Uma tentativa de ultrapassagem terminou em um grave acidente, nesta sexta-feira (27), na BR-262, no município de Domingos Martins.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES), o fato ocorreu na localidade de Serra da Boa Vista. A suspeita é de que o motorista do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem, quando fez um “L” e colidiu com uma ambulância, que seguia em direção a cidade de Afonso Cláudio.

Além do motorista, no veículo havia um enfermeiro e uma paciente que faz tratamento de hemodiálise. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.