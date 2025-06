Brejetuba: operação flagra secadora de café furtando energia elétrica

Durante uma operação conjunta realizada na tarde dessa terça-feira (24), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a EDP, distribuidora de energia elétrica do Estado, identificaram irregularidades em uma propriedade rural com secador e pilador de café, localizada em Cachoeira Alta, no município de Brejetuba. O proprietário, de 44 anos, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A ação foi realizada por equipes do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), com apoio de peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP.

Durante a inspeção, foram identificadas diversas irregularidades. Uma das instalações estava com o fornecimento de energia desligado desde abril do ano passado por inadimplência e havia sido religada de forma irregular. Além disso, foi constatada uma ligação direta que abastecia um secador e um despolpador de café com 12 motores, além de uma máquina de pilar café com quatro motores. O local também apresentava débitos em aberto que ultrapassam R$ 16 mil.

As irregularidades foram imediatamente desfeitas pelos técnicos da concessionária. Um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos. O proprietário foi conduzido à Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado.

De acordo com a EDP, além da responsabilização criminal, os responsáveis deverão ressarcir os prejuízos causados à concessionária, conforme determina a Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), incluindo os valores referentes à energia não faturada e os custos operacionais e administrativos do processo.