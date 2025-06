Cachoeiro: acidentes de trânsito deixam feridos em diferentes avenidas

Dois acidentes de trânsito mobilizaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nesta sexta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim.

No início da manhã, um acidente envolvendo uma motocicleta deixou, pelo menos, uma pessoa ferida na Av. Mauro Miranda Madureira, no bairro Valão. Segundo populares, o condutor do veículo foi socorrido pela equipe médica ainda no local.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), bem como o Corpo de Bombeiros. A PM informou que não foi acionada para a ocorrência e os Bombeiros ainda não haviam respondido a demanda até a publicação desta matéria.

Já por volta das 12h, uma mulher foi atropelada em cima da faixa de pedestre na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em frente ao Shopping Sul.

Uma equipe do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima. Não há informações sobre a dinâmica dos acidentes nem sobre o estado de saúde dos envolvidos.