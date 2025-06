Cachoeiro antecipa pagamento dos servidores

Em razão da realização da Festa de Cachoeiro 2025, que começa nesta quarta-feira (25) no Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou, nesta terça-feira (24), a antecipação do pagamento do salário dos servidores municipais.

A medida foi confirmada pelo prefeito em exercício, Júnior Corrêa, que destacou o impacto positivo da ação tanto para os servidores quanto para a economia local. Com o pagamento previsto para cair na conta nesta quinta-feira (26), cerca de R$ 18 milhões serão injetados diretamente no comércio da cidade.

“Nosso objetivo é valorizar o servidor público e, ao mesmo tempo, estimular o comércio neste período tão importante para Cachoeiro. A antecipação do salário permite que os servidores aproveitem as festividades com mais tranquilidade e movimenta a economia local com responsabilidade e planejamento”, afirmou Júnior Corrêa.

A iniciativa reforça o compromisso com a organização financeira do município e a valorização dos profissionais do serviço público.

A Festa de Cachoeiro 2025 contará com programação variada até o domingo (29), incluindo shows nacionais, rodeio, feira de artesanato, atrações infantis, missa de São Pedro e o festival Canta Cachoeiro, reunindo milhares de pessoas em celebração ao aniversário da cidade.