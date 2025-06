Cachoeiro cria Distrito Industrial para atrair empresas no Sul do ES

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu um passo estratégico para o desenvolvimento do Sul capixaba com a sanção da Lei nº 8.170, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (2). A nova legislação autoriza a criação de um Distrito Industrial no distrito de Pacotuba e a abertura de corredores logísticos, com foco na atração de investimentos, geração de empregos e redução das desigualdades regionais entre Norte e Sul do Espírito Santo.

O projeto prevê obras de infraestrutura, como pavimentação, energia elétrica, galpões industriais e áreas para empreendimentos, com possibilidade de parcerias público-privadas. Também está prevista a desapropriação de terrenos, respeitando critérios técnicos e urbanísticos. A proposta inclui ainda a instalação de serviços públicos, centros de formação, saúde, segurança, comércio e até um heliporto, com regras de concessão via licitação ou chamamento público.

O prefeito Theodorico Ferraço afirmou que a iniciativa busca corrigir desequilíbrios históricos na política de desenvolvimento do estado, destacando que o Sul não pode continuar sendo preterido em relação ao Norte, que conta com os incentivos da Sudene. “Estamos criando as condições para que Cachoeiro tenha um polo industrial à altura do seu potencial”, declarou.

Além do distrito, a lei autoriza a abertura de sete corredores de acesso estratégico, como a ligação entre o Aeroporto e o Centro Industrial de São Joaquim, além de conexões com a BR-101, para facilitar o escoamento da produção. Uma Comissão Especial já atua nos estudos técnicos, avaliação de imóveis e definição de zoneamento, dando início à fase operacional da nova política industrial do município.