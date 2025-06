Cachoeiro é destaque entre as cidades mais seguras do ES

Cachoeiro de Itapemirim voltou a se destacar positivamente em um importante ranking nacional de segurança pública. De acordo com o Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela empresa MySide, o município aparece como a segunda cidade capixaba mais segura entre aquelas com mais de 100 mil habitantes, com uma taxa de 23 homicídios por 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional, de 26.

Cachoeiro é o município mais populoso do interior do Espírito Santo, com cerca de 194 mil habitantes, ficando atrás apenas das cidades da Região Metropolitana. No ranking estadual, Guarapari lidera com a menor taxa (21,5), e Cachoeiro vem em seguida, à frente de cidades como Vila Velha, Serra, Colatina, Vitória e Linhares — este último com o pior índice do estado (58,3 homicídios por 100 mil habitantes).

O levantamento utilizou dados do IBGE e do Ministério da Saúde, adotando a taxa de homicídios como principal métrica, amplamente utilizada por instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Mesmo licenciado para realizar procedimentos oculares e exames preventivos no joelho, o prefeito Theodorico Ferraço comentou os resultados e destacou os avanços de Cachoeiro na área de segurança.

“Este resultado é um reconhecimento ao trabalho sério e contínuo que estamos fazendo em parceria com as forças de segurança e com a população. Segurança pública se constrói com investimento em infraestrutura, prevenção, cidadania e diálogo constante com quem atua na linha de frente. Seguiremos firmes, fazendo de Cachoeiro uma cidade cada vez mais segura para viver e investir”, afirmou Ferraço.

Durante o período de licença, o município está sob comando do prefeito em exercício, Júnior Corrêa, que reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento das ações integradas de segurança.

“Cachoeiro não chegou a esse patamar por acaso. Temos investido em tecnologia, ampliado o videomonitoramento, modernizado a iluminação pública e reforçado a atuação da Guarda Civil Municipal. Estamos colhendo os frutos de uma política que coloca o cidadão no centro das prioridades”, destacou Corrêa.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, também comentou o levantamento. “A presença constante da nossa Guarda Civil Municipal nas ruas, aliada ao uso de ferramentas como o reconhecimento facial e o sistema de videomonitoramento, tem contribuído diretamente para a redução dos índices de criminalidade. Nosso trabalho é diário e permanente, e os dados comprovam que estamos no caminho certo”.

A gestão municipal avalia que o reconhecimento no anuário é também um reflexo dos investimentos sociais em educação, esporte, cultura, inclusão produtiva e infraestrutura urbana — pilares que contribuem para a prevenção da violência e para a construção de uma cidade mais justa e equilibrada.