Cachoeiro: frio ameno na sexta-feira 13 sem mistérios ou azar

Nesta sexta-feira (13) o tempo ficará estável em todo o Espírito Santo. O dia começa com muitas nuvens no céu, mas o sol aparece em boa parte do estado, principalmente entre o fim da manhã e o início da tarde. Não há previsão de chuva para nenhuma região.

Durante a madrugada e à noite, a nebulosidade volta a aumentar, deixando o céu encoberto em alguns municípios. Apesar disso, o tempo segue firme e com sensação de frio nas áreas mais altas do estado.

A temperatura mínima prevista é de 12 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 21 °C. Os ventos sopram com fraca intensidade, vindos do noroeste, a cerca de 4 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 63% e 94% ao longo do dia.

O sol nasce às 6h17 e se põe às 17h10. A lua permanece na fase cheia, mas a visibilidade pode ser comprometida por conta da cobertura de nuvens.