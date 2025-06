Cachoeiro inicia reforma do “Bolo de Noiva” para reforçar segurança

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu início às obras de revitalização do antigo posto policial conhecido como “Bolo de Noiva”, situado no trevo de acesso ao bairro BNH. Desativado há cerca de sete anos, o espaço passará a abrigar a Guarda Civil Municipal (GCM) e agentes de trânsito, com o objetivo de ampliar as ações de segurança pública e intensificar a fiscalização viária na região.

O imóvel, que ganhou o apelido popular devido ao formato arredondado semelhante a um bolo de casamento, passará por reparos estruturais, fechamento do entorno e adaptações internas para garantir o funcionamento adequado dos serviços de segurança. A reforma também incluirá melhorias nas condições de trabalho dos servidores que atuarão no local.

Antes do início das obras, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito realizou o acolhimento de um homem em situação de rua que ocupava o prédio. A abordagem envolveu apoio social e encaminhamento ao mercado de trabalho, em uma ação que, segundo a prefeitura, reforça o compromisso com uma política de segurança aliada à assistência social.

Com a reabertura prevista para os próximos meses, a expectativa é que o novo posto contribua diretamente para o ordenamento do tráfego e o aumento da sensação de segurança de moradores e motoristas que circulam pelo bairro BNH.

“O retorno do ‘Bolo de Noiva’ como ponto de apoio à segurança pública representa um avanço importante para Cachoeiro. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com políticas públicas que integram segurança e atenção social, como demonstrado no acolhimento feito antes da obra”, afirmou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira do Nascimento.

A administração municipal destaca que o investimento integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e ao fortalecimento das forças de segurança, com foco na valorização da vida e na proteção da população.