Cachoeiro lamenta o falecimento de Léa Emery Chatack, Co-fundadora da Pablito’s

É com profundo pesar que a cidade de Cachoeiro de Itapemirim recebe a notícia do falecimento de Léa Emery Chatack, aos 95 anos de idade, ocorrido nesta terça-feira, 24 de junho de 2025. Léa Emery Chatack foi uma figura proeminente na história da cidade, sendo co-fundadora da tradicional Pablitos.

Nascida em 02 de novembro de 1929, Léa Emery Chatack dedicou sua vida ao empreendedorismo e a família. O velório será realizado no Cemitério Park (IBC), nesta quarta-feira, 25 de junho, das 08h às 11h. Familiares e amigos convidam a todos que desejarem prestar as últimas homenagens.

