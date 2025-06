Cachoeiro: Ponte de Ferro será interditada; entenda o motivo

A Ponte de Ferro, um dos principais cartões-postais de Cachoeiro de Itapemirim, passará por uma interdição temporária nesta quinta-feira (19/06), das 16h às 22h, para revisão dos equipamentos de iluminação e testes finais no sistema de acionamento dos refletores RGBW.

A ação integra o plano de modernização da iluminação pública do município, executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a prefeitura e a concessionária Illuminatek.

De acordo com Vilson Carlos Gomes Coelho, diretor-presidente da Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), a interdição é necessária para garantir a segurança dos técnicos e a perfeita saturação dos testes no novo sistema.

“A Agersa orienta que, nesta quinta-feira (19), que inclusive é feriado nacional, os condutores evitem o local no horário determinado e utilizem rotas alternativas”, ressalta Vilson Coelho.

