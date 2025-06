Cachoeiro: Ponte de Ferro será interditada; entenda o motivo

A Ponte de Ferro, um dos cartões-postais de Cachoeiro de Itapemirim, passará por melhorias em seu sistema de iluminação a partir da próxima segunda-feira (2) até o dia 16 de junho.

A intervenção, que integra o plano de modernização da iluminação pública do município, exigirá a interdição total da passagem para veículos e pedestres, incluindo fins de semana.

A melhoria está prevista no contrato nº 271/2023, firmado por meio de Parceria Público-Privada (PPP) entre a prefeitura de Cachoeiro e a concessionária Illuminatek, responsável pela operação.

O projeto prevê a substituição das lâmpadas por tecnologia LED e a instalação de um sistema de telegestão, que permitirá controle remoto e mais eficiência energética.

Além disso, monumentos históricos da cidade – como é o caso da Ponte de Ferro – receberão iluminação especial para valorização turística.

De acordo com Vilson Carlos Gomes Coelho, diretor-presidente da Agersa (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Cachoeiro de Itapemirim), a intervenção na Ponte de Ferro visa não apenas melhorar a segurança, mas também destacar sua importância histórica.

“Essa modernização garante mais visibilidade e beleza ao monumento. A interdição é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e a qualidade do serviço”, explica Vilson Coelho.

A Agersa orienta que motoristas e pedestres utilizem rotas alternativas durante o período de interdição. A expectativa é que, após a conclusão, a ponte ganhe um visual noturno ainda mais impressionante, integrando-se ao projeto de embelezamento da cidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui