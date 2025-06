Cachoeiro: trânsito terá interdições nesse fim de semana; saiba onde

Atenção! O trânsito de Cachoeiro de Itapemirim terá interdições nesse fim de semana. Por conta da realização da tradicional Festa da Praça Vermelha e do Desfile Civico Escolar, haverá alterações no tráfego de veículos em importantes vias da região central.

Neste sábado (28), a Ponte de Ferro será interditada a partir das 7h, para viabilizar a montagem da estrutura do evento. Ainda no sábado, a partir das 18h, será interditada também a rua Capitão Deslandes. Durante esse período, o trânsito será desviado para a rua Brahim Seder, garantindo o fluxo de veículos de forma segura e organizada.

Já no domingo (29), as interdições se intensificam para a realização do Desfile Cívico Escolar, que é parte da programação oficial da festa. A partir das 6h, também serão interditadas a Linha Vermelha e a rua Brahim Seder. As vias permanecerão bloqueadas até o término do evento, previsto para o final da manhã.

A prefeitura pede a colaboração da população e orienta que motoristas busquem rotas alternativas durante os períodos de interdição. As alterações são necessárias para assegurar o bom andamento das festividades e a segurança de todos os participantes.