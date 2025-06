Caetano Veloso é atração confirmada do +MC, evento do Movimento Cidade

Imagine a cena: o maior nome da MPB brasileira, vencedor de 13 prêmios Grammy Latino, cantando para uma multidão, ao lado da Baía de Vitória e aos pés do Convento da Penha. Acrescente à essa catarse musical os principais hits deste artista símbolo do tropicalismo e da resistência aos Anos de Chumbo, num setlist pensado especialmente para shows pelos principais festivais do Brasil. Pois transforme a cena em realidade: o Movimento Cidade confirma Caetano Veloso, o mais doce bárbaro dos trópicos, como sentencia sua biografia, como atração do +MC no dia 17 de agosto, no Parque da Prainha.

Ingressos podem ser adquiridos em https://www.sympla.com.br/evento/mc-movimento-cidade/2981161?referrer=linktr.ee.

Caetano acaba de finalizar uma turnê histórica ao lado de sua irmã Maria Bethânia e inicia agora um périplo pelos principais festivais do Brasil, incluindo o +MC nesse roteiro.

O setlist do show de Caetano Veloso por festivais percorre diferentes momentos de sua carreira. Canções como “Divino Maravilhoso”, e “Podres Poderes” refletem fortemente o contexto político brasileiro, especialmente o embate com os militares. “Reconvexo” faz referência à ancestralidade e à mistura de culturas, marca registrada do movimento tropicalista, enquanto “Vaca Profana” – famosa na voz de Gal Costa – utiliza ironia e religiosidade para criticar e homenagear figuras do universo popular brasileiro. “Cajuína” também está no set: foi inspirada pelo encontro de Caetano com o poeta Torquato Neto. O show ainda promete “Muito Romântico”, que voltou à baila numa regravação de Xande de Pilares, e “Queixa”. “Odara” – que fecha o show – celebra o otimismo e a leveza pós-exílio, simbolizando a liberdade criativa do período.

Outros destaques são “Sozinho”, conhecida por popularizar a composição de Peninha na voz de Caetano em um momento de renovação estética dos anos 1990, e “Não Enche”, cuja crítica direta e irônica à imprensa marcou o fim da década. Das composições mais recentes, Caetano cantará “Anjos Tronchos”. O show prevê ainda “Eclipse Oculto”, “É Hoje”, “Um Baiana”, “Gente” e “Branquinha”.

Outros shows no +MC

A cantora pop Marina Sena também está confirmada no +MC, com seu primeiro show no Espírito Santo após o lançamento do seu novo disco “Coisas Naturais”. Marina promete um show com músicas do seu terceiro e recém-lançado disco, além de canções que já tomaram o Brasil pelas ondas do rádio, streamings e redes sociais. A mineira de 28 anos tem entre seus grandes sucessos “Por Supuesto”, “Dano Sarrada” e a recente “Numa Ilha”, assim como várias parcerias que estouraram, a exemplo de “Escada do Prédio”, que gravou com Pedro Sampaio, e “Ombrim”, com Mts No Beat.

Além de Marina Sena, o +MC também confirma o nome do rapper paulistano Yago Oproprio. O artista lançou seu álbum de estreia no ano passado depois de já ter acumulado vários hits nas plataformas digitais. Direto da Cohab II, na Zona Leste de São Paulo, Oproprio já foi indicado ao Grammy Latino e ao Prêmio Multishow. As músicas “La Noche”, “Enigma” e “Papoulas” já acumulam mais de 20 milhões de streamings cada uma no Spotify.

“O +MC é exagero do que somos. Mais cultura, mais música, mais presença, mais cidade. Para quem ficou com gostinho de quero mais depois do Festival, o Movimento Cidade ouviu os pedidos e inventou um evento totalmente novo (e ainda melhor). No dia 17 de agosto, a Prainha recebe nosso encontro final: um dia extra, especial e atravessado de sentidos. Performances, ativações e shows que misturam o popular e o contemporâneo com a força do agora”, pontua o fundador do MC, Léo Alves.

É importante destacar que o Festival MC – nos dias 15 e 16 de agosto – continua totalmente gratuito.

Em 2025, o Movimento Cidade amplia sua presença, ocupando novos espaços em Vila Velha e Vitória, com oficinas, mostras audiovisuais, arte urbana, performances, rodas de escuta, esportes e atividades voltadas para o bem-estar. O Cais das Artes e a MUG, por exemplo, receberão parte da programação. Em 2024, o Festival MC reuniu cerca de 100 mil pessoas durante os três dias de evento.