Caixa Tem fora do ar! Veja regiões e o que fazer

O aplicativo Caixa Tem fora do ar deixou milhares de usuários frustrados na manhã desta terça-feira (24), ao apresentar instabilidade e dificuldades de acesso. Clientes da Caixa Econômica Federal relataram nas redes sociais que enfrentaram filas de espera para conseguir abrir o app e realizar operações básicas.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em plataformas digitais, o número de reclamações disparou por volta das 10h40. O pico de notificações indica que o problema foi generalizado e afetou principalmente quem buscava acessar o Caixa Tem para consultar saldos, transferências ou benefícios sociais.

As principais queixas envolviam a demora no carregamento da página inicial, mensagens de erro e a impossibilidade de realizar login. Em alguns casos, o aplicativo direcionava os usuários para uma fila virtual, dificultando ainda mais o uso.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal não divulgou um posicionamento oficial sobre as causas da falha no sistema. Enquanto isso, muitos clientes seguem aguardando o restabelecimento completo do serviço.

O aplicativo Caixa Tem é amplamente utilizado por beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, além de ser a plataforma principal para movimentações de contas poupança digitais. Problemas como o desta terça-feira reforçam a importância da estabilidade no sistema, sobretudo em datas de pagamento.

Para acompanhar atualizações sobre quando o Caixa Tem volta ao ar, recomenda-se monitorar os canais oficiais da Caixa e o próprio Downdetector.