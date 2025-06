Câmara de Cachoeiro institui comenda em homenagem a Gilson Rosa

A Câmara de Vereadores de Cachoeiro aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária da última terça-feira (3), o Projeto de Resolução nº 08/2025, de autoria do vereador Creone da Farmácia (PL), que institui a Comenda Gilson Rosa. A honraria será concedida anualmente pela Câmara Municipal a empresários e empreendedores que se destacam pela inovação, responsabilidade social e contribuição ao desenvolvimento econômico, cultural ou comunitário do município.

A homenagem leva o nome de Gilson Lourenço Rosa, empresário, educador, artista e servidor público que deixou um importante legado para Cachoeiro de Itapemirim, por meio de iniciativas como a criação da Afrodisíaca Salgados, referência no ramo alimentício, e do projeto social A Arte de Viver, voltado à inclusão cultural de idosos.

A comenda será composta por medalha e diploma, entregues em sessão solene no mês de outubro, em referência à data de nascimento do homenageado.

“Gilson Rosa foi um exemplo de empreendedor comprometido com a transformação social. Esta comenda é uma forma de eternizar sua memória e valorizar quem segue esse caminho de dedicação à cidade”, destacou o autor da proposta, vereador Creone da Farmácia.

A escolha do homenageado será feita anualmente pela Mesa Diretora da Câmara, com base em sugestões dos vereadores.

O legado de Gilson Rosa

Mais do que empresário, Gilson era um verdadeiro entusiasta do desenvolvimento local. Ele acreditava que a cidade tinha potencial para crescer e se tornar um polo turístico e comercial no Espírito Santo. Seu sonho de transformar Cachoeiro em uma cidade próspera e de inovação será eternamente lembrado. A cidade agora se despede dele, mas seu legado viverá.