Cariacica entrega obras em Retiro Saudoso e Porto de Santana

Nesta sexta-feira (27), será a entrega de importantes obras que irão trazer melhorias na saúde, infraestrutura e mobilidade: a nova Unidade Básica de Saúde (UBS), 19 ruas drenadas e pavimentadas, além da estabilização de encostas na Rua Gabino Rios, em Porto de Santana.

No total, foram investidos mais de R$57 milhões por meio de uma parceria da Prefeitura de Cariacica com o Governo do Estado.

A cerimônia de entrega foi realizada na nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Retiro Saudoso e contou, também, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do vice-governador, Ricardo Ferraço, do prefeito Euclério Sampaio, da vice-prefeita, Shymenne de Castro, entre outras autoridades, moradores e profissionais da saúde e obras.

“Já fizemos o viaduto Dona Rosa, agora faremos outro viaduto em Alto Lage e estamos resolvendo os problemas de infraestrutura de Cariacica e do nosso Estado. Quem viu como era Retiro Saudoso e quem vê como é agora, vê como o investimento público pode mudar a vida das pessoas. Quantas pessoas sonharam com essas ruas pavimentadas e drenadas? Quantas pessoas sonharam com uma unidade de saúde moderna? O que a gente conquista na vida pública é a confiança e isso só se consegue com resultados. Hoje o morador de Retiro Saudoso tem orgulho de dizer que vive aqui”, falou o governador do Estado, Renato Casagrande.

A solenidade marcou a inauguração simultânea das três melhorias que vão transformar a rotina de diversas pessoas na região.

“Quero destacar o compromisso que temos com a nossa cidade. Nos últimos anos, investimos mais de R$ 1,5 bilhão e posso dizer que avançamos mais do que nos últimos 40 anos. Estamos focados em continuar crescendo e melhorando a cidade, especialmente nas áreas de saúde e desenvolvimento econômico. Vamos continuar investindo em obras e serviços que beneficiem a população”, ressaltou o prefeito da cidade, Euclério Sampaio.

Unidade Básica de Saúde de Retiro Saudoso

A nova UBS, construída com investimento de R$2,5 milhões em parceria com o Governo do Estado, é um importante reforço para a saúde pública de Cariacica.

A unidade conta com três consultórios médicos, um consultório odontológico, sala de curativos, salas de coleta, observação, imunização, inalação, além de ambientes administrativos, triagem, farmácia, copa, almoxarifado e banheiros. O espaço é totalmente climatizado, garantindo conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde.

“É uma honra estar aqui hoje para celebrar a realização de um sonho que meu pai, Durval, teve há muitos anos. Desde 1977, ele trabalhou incansavelmente para trazer melhorias para nossa comunidade, e ver essa unidade de saúde concluída é um momento incrível para nossa família”, disse Ronaldo Inácio, filho do homenageado que deu nome à UBS, Durval Inácio da Silva.

Drenagem e pavimentação de ruas

Além da unidade de saúde, os moradores de Retiro Saudoso agora contam com 19 ruas completamente drenadas e pavimentadas, promovendo mais mobilidade urbana, segurança e valorização dos imóveis da região. O investimento foi de mais de R$25 milhões, beneficiando diretamente centenas de famílias.

“Eu estou muito feliz com essa obra! É uma grande ajuda para a população. Eu já pude ver o equipamento e está lindo e maravilhoso”, comentou a Lídia Maria, 58, moradora do bairro há 40 anos.

Entre as ruas contempladas estão: Rua Águia, Rua Trinca Ferro, Rua Andorinhas, Rua Alvarenga, Rua Canário Belga, Rua Araponga, Rua Onze de Agosto, Rua Calopsita, Rua Arara Azul, Rua Gavião, Rua Gaivotas, Rua T, Rua Sabiá, Rua Tucano, Rua Curió, Rua Azulão, Rua N, Rua Bela Vista e Rua Pica Pau.

Estabilização de encosta

Outra importante conquista foi a obra de estabilização de encostas na Rua Gabino Rios, no bairro Porto de Santana. A intervenção teve investimento superior a R$29 milhões e tem como objetivo garantir mais segurança em áreas de risco e melhorar a infraestrutura urbana da região.

A obra contempla a construção de cortina atirantada, muretas de concreto e aplicação de concreto projetado ao longo do corpo do talude. Foram utilizadas 1.200 ancoragens com tirantes de aço protendido, resultando em 158 metros de cortinas (789,5 m²), 189 metros de muretas (207,9 m²) e 6.356 m² de área revestida com concreto.