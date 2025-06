Cariacica: escola reformada será entregue nesta quarta-feira (4)

Dentro das comemorações pelos 135 anos do Cariacica, a Prefeitura realizará uma importa entrega para os moradores do município. Nesta quarta-feira (4), às 9 horas, será realizada a cerimônia de inauguração da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Professor Cerqueira Lima, no bairro Jardim América.

Com a reforma, os estudantes passam a contar com um melhor espaço na unidade de ensino. A quadra esportiva foi toda revitalizada, também foram colocadas novas grades, substituídas as janelas de ferro por outras de alumínio e construída uma calçada cidadã para facilitar o acesso ao local.

Serviço

Inauguração Reforma EMEFTI Professor Cerqueira Lima

Dia: Quarta-feira (04)

Horário: 09 horas

Local: Avenida Brasil, 51a, Jardim América