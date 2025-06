Cariacica exibe documentário em homenagem às marisqueiras; veja

A cidade de Cariacica celebra, neste sábado (14), o Dia das Marisqueiras com a exibição do documentário “Marisqueiras – Vidas no Mangue”, que retrata a realidade das trabalhadoras do manguezal em Porto de Santana. O evento gratuito acontece às 18 horas, no Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto, em Campo Grande.

A iniciativa é da Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), e busca valorizar a contribuição das marisqueiras para a cultura e a economia do município. O filme, dirigido por Maria Zalem Ramiro, tem 16 minutos de duração e apresenta um retrato sensível sobre os desafios, a ancestralidade e a força dessas mulheres que vivem do mangue.

Segundo a secretária de Cultura de Cariacica, Lúcia Dornellas, o documentário representa um importante registro histórico. “É essencial valorizarmos o trabalho das marisqueiras do nosso município através do audiovisual contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Neste sentido, o trabalho fica preservado por meio de um documentário”, destacou.

A data foi oficialmente instituída no município por meio da Lei Ordinária nº 6.574/2024, que estabeleceu o dia 14 de junho como o Dia das Marisqueiras em Cariacica.

A exibição também tem como objetivo ampliar o reconhecimento das marisqueiras como agentes fundamentais da preservação cultural e ambiental, fortalecendo a identidade do território e promovendo a visibilidade dessas trabalhadoras.