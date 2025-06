Cariacica: Viaduto de Alto Lage terá passagens sobre Av. Mário Gurgel

A Prefeitura de Cariacica abriu licitação para contratação da empresa responsável pela construção do novo viaduto de Alto Lage, que terá aproximadamente 1,5 km de extensão.

A obra está orçada em R$ 67,6 milhões e será realizada em parceria com o Governo do Estado.

O projeto prevê a construção de duas passagens de nível sobre a Avenida Mário Gurgel (antiga BR-262), na altura do trevo de Alto Lage, com acessos de entrada e saída para a Rodovia José Sette. A proposta visa melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária no município.

A empresa vencedora da licitação terá seis meses para apresentar os projetos básico e executivo. A expectativa da Prefeitura é concluir o processo licitatório até o fim de 2025 e iniciar as obras em 2026, com prazo de dois anos para conclusão.

“Nosso objetivo é acelerar os trâmites e iniciar a execução o quanto antes, respeitando todas as etapas legais”, afirmou o secretário de Obras, Werverton Morais.