Carmelo São José completa 27 anos em Cachoeiro

O badalar do sino do Carmelo São José é um som familiar em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Ele ecoa, pontuando as orações e as atividades diárias das monjas carmelitas descalças, que, neste dia 20 de junho de 2025, celebram 27 anos de sua dedicada presença na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma Chegada da “Terra do Sol” e uma Vida de Oração

Foi em 20 de junho de 1998 que essas religiosas, vindas de Fortaleza, Ceará – a “Terra do Sol”, como elas próprias se referiam à sua origem –, atenderam ao chamado do então bispo diocesano, Dom Luiz Mancilha Vilela ss.cc. Desde então, as irmãs do Carmelo São José têm se dedicado a uma vida de oração e intercessão pela Igreja particular de Cachoeiro de Itapemirim, tudo sob a bênção de São Pedro, o apóstolo.

O Radicalismo da Clausura e a Missão no Mundo

As irmãs da comunidade carmelita descalça feminina tomaram a decisão profunda de abrir mão de suas famílias, do conforto mundano e do mundo exterior para abraçar a forma mais radical da vida religiosa: a clausura. A rotina delas é marcada pela disciplina e pela fé inabalável. O dia começa cedo, às 4h50, com as horas canônicas, e se encerra às 21 horas, também com orações.

Embora vivam em clausura, as monjas carmelitas mantêm contato com a comunidade através das missas celebradas no santuário do mosteiro, do comércio de seus produtos e da ajuda que oferecem à população. No entanto, a área em que as irmãs ficam enclausuradas – onde dormem, têm o refeitório e realizam suas atividades diárias – é um espaço sagrado e restrito, onde passam a maior parte do tempo.

Sustento e Serviço: Velas e Restauração

Para ajudar a custear as despesas do mosteiro, as monjas também se dedicam a trabalhos manuais. Elas são habilidosas na confecção de velas, derretendo a parafina, moldando-a e fazendo o acabamento e a arte final. Além disso, as irmãs também atuam na restauração de imagens, aplicando sua delicadeza e fé nesses trabalhos.

Um Santuário de Paz e Liberdade na Fé

O Carmelo São José está localizado a apenas 10 km do Centro de Cachoeiro, em uma estrada a 300 metros da rodovia ES-164, que conecta Cachoeiro a Vargem Alta. O mosteiro possui um santuário que oferece missas diárias, sempre conduzidas por padres da diocese de Cachoeiro. Nesse convívio cercado por paredes e grades, as religiosas encontram na Clausura a maior das liberdades, vivenciando a plenitude de sua fé e vocação.

Em suma, a presença do Carmelo São José em Soturno é um lembrete constante da dedicação à vida espiritual e do serviço à comunidade.