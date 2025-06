Casa Carmô recebe espetáculo “Debaixo da Ponte”; saiba detalhes

O Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro prepara uma noite especial de arte e reflexão com o espetáculo teatral “Debaixo da Ponte”. Os interessados poderão apreciar o espetáculo na Casa Carmô, em Cachoeiro de Itapemirim, na sexta-feira (20), às 19h. A entrada é gratuita.

A peça, escrita por Marcello Ricardo, retrata a realidade de dois moradores de rua que disputam o direito de permanecer sob uma ponte – um abrigo precário, mas essencial em meio às intempéries do tempo e da vida. A montagem propõe uma reflexão profunda e sensível sobre a exclusão social, sem abrir mão do bom humor e da leveza que marcam a linguagem do grupo.

Além do espetáculo, o evento contará com o pré-lançamento do teaser de um minidocumentário produzido pelo coletivo, que resgata e valoriza a trajetória do teatro em Cachoeiro. Na sequência, será realizado um bate-papo aberto com o público, promovendo o diálogo sobre a importância da arte na construção de uma sociedade mais consciente e humanizada.

Informações:

Espetáculo: Debaixo da Ponte

Debaixo da Ponte Data: Sexta-feira, 20 de junho

Sexta-feira, 20 de junho Horário: 19h

19h Local: Casa Carmô – Cachoeiro de Itapemirim

Casa Carmô – Cachoeiro de Itapemirim Entrada: Gratuita