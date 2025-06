Casagrande destaca caráter estratégico do Sustentabilidade Brasil

O governador Renato Casagrande (PSB) destacou a importância do Sustentabilidade Brasil 2025 como evento preparatório para a Conferência da ONU (COP-30), que será realizada em novembro, em Belém do Pará.

De acordo com o chefe do Poder Executivo capixaba, além de fomentar o debate sobre as questões climáticas, o Sustentabilidade Brasil também apresenta-se como um momento importante para tomada de decisões relevantes.

Além disso, o Sustentabilidade Brasil foi destacado por ele como um ambiente estratégico para a elaboração de propostas tendo em vista o evento internacional que será promovido pela ONU no Brasil.

“Daqui tiraremos propostas que serão levadas para o encontro da Conferência da ONU, em Belém. Um debate antecipado dos temas que serão debatidos lá. Resgate de carbono da atmosfera, mitigação, adaptação às mudanças climáticas. Então nós teremos aqui uma antecipação para o debate que vai acontecer e que vai subsidiar a nossa participação lá em Belém, em novembro”, explicou o governador.