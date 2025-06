Casagrande lança obras e leva telemedicina a Guarapari

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), cumpriu agenda oficial em Guarapari, nesta quinta-feira (5), com foco em infraestrutura viária e saúde pública. Durante visita à comunidade de Rio Claro, Casagrande assinou a Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação da Rodovia ES-388, no trecho que liga a BR-101 (Amarelos) à comunidade rural. O investimento previsto é de R$ 10 milhões, contemplando aproximadamente sete quilômetros de extensão.

A intervenção, segundo o governo estadual, deve fortalecer a logística rural, fomentar o turismo local e garantir mais segurança aos moradores da região. “Essa é uma demanda histórica da população. Uma professora me contou que, ainda na década de 1980, já sonhava com essa pavimentação. Hoje, conseguimos dar um passo importante na realização desse sonho coletivo. Nosso compromisso é continuar acelerando o desenvolvimento regional”, declarou Casagrande.

A obra será executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e prevê pavimentação com blocos de concreto intertravados e assentamento de meio-fio. O prazo de conclusão é de 240 dias. Para o diretor-presidente do DER, José Eustáquio de Freitas, a obra representa um marco logístico: “Rio Claro é um ponto estratégico para o transporte de cargas. Investir aqui é impulsionar a economia e garantir mais qualidade de vida.”

Expansão da saúde mental por teleconsulta

Ainda em Guarapari, Casagrande lançou oficialmente o serviço de teleconsultas em saúde mental, uma iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que visa reduzir filas e ampliar o acesso a especialidades como psiquiatria e neurologia (inclusive neuropediatria) por meio da tecnologia. O investimento no contrato é de R$ 4 milhões.

Somente nesta quinta-feira, 48 atendimentos em neuropediatria foram realizados por meio do novo sistema. O serviço continua nos próximos dias, com o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento especializado de crianças no município. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a escassez de profissionais é um desafio nacional: “No Espírito Santo temos apenas sete neuropediatras. A telemedicina permite que crianças com necessidades urgentes tenham acesso ao cuidado, ainda que o especialista esteja fisicamente em outro estado.”

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, alertou os pais sobre a importância de manter os cadastros atualizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para que o agendamento remoto seja efetivado. “Um número de telefone desatualizado pode ser o que separa uma criança do tratamento que ela precisa”, disse.

A atualização pode ser feita presencialmente nas UBS ou pelo Portal Integra Saúde (https://integra.saude.es.gov.br), acessível via Gov.br.

Articulação política

A agenda em Guarapari também contou com a presença de lideranças locais, como o prefeito Rodrigo Borges, o deputado estadual Zé Preto, além de moradores e representantes comunitários. A visita reforça o alinhamento político entre o governo estadual e lideranças regionais, especialmente em um ano pré-eleitoral, quando a visibilidade das ações administrativas ganha peso estratégico.

Com investimentos em infraestrutura e saúde, Casagrande consolida sua atuação em regiões estratégicas do Estado, somando entregas de impacto social e político que podem se refletir no fortalecimento de sua base aliada para as eleições municipais de 2024 e estaduais de 2026.