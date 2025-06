Castelo: mais de 70 toneladas serão usadas na festa de Corpus Christi

No próximo dia 19 de junho, Castelo promoverá uma das maiores manifestações de fé do Brasil. A tradicional Festa de Corpus Christi atrai a atenção de fiéis e turistas pelo seu esplendor visual e pela força da religiosidade popular.

A arte é expressa em verdadeiras obras de arte: os famosos tapetes e passadeiras que revestem as ruas.

Assim, a preparação para a festa Eucarística, começou na última segunda (9), pela primeira vez, com a novena de Corpus Christi de Castelo.

Toneladas de materiais

Serão 17 quadros com 17 passadeiras, que formarão tapetes expostos em quase 1,5 km. Serão cinco mil metros quadrados de arte a céu aberto.

“A expectativa é de que 150 mil pessoas participem do evento este ano”, estima Luciano Travaglia, presidente do Instituto Cultural Irmã Vicência (ICIV).

Assim, para criar os tapetes, serão utilizadas cerca de 70 toneladas de materiais naturais e recicláveis.

Por trás da produção, está o trabalho silencioso e dedicado de mais de 3 mil voluntários, unidos pelo espírito de comunidade e pela missão de manter viva uma tradição iniciada pela Irmã Vicência em 1963.

Tapetes que emocionam e inspiram

A beleza dos tapetes de Corpus Christi de Castelo vai além do visual: são expressões da fé cristã, feitas com cuidado, criatividade e profundo simbolismo.

Segundo Travaglia, o ICIV, responsável pela gestão do evento, 34 equipes com 600 componentes são mobilizadas desde o fim da festa de cada ano para preparar cada detalhe da próxima.

“Temos estudantes, comerciantes, moradores das comunidades rurais e urbanas, grupos de oração, paróquias, o terço dos homens. É uma força-tarefa guiada pela fé”, conta.

Obras de arte feitas com fé e materiais inusitados

Entre os materiais usados, destacam-se 55 toneladas de pedras, em diversas granulações (calcita, dolomita e pedriscos), duas toneladas de mármore e granito.

Além disso, haverá uma variedade de elementos orgânicos e reaproveitados: cepilho (raspas de madeira), raspas de pneus, palha de café escuro e despolpado, borra de café, galhos de cipreste, tampinhas de garrafa e a delicada crista de galo, flor cultivada especialmente para os tapetes em uma área do tamanho de um campo de futebol em Braço do Sul no Forno Grande. A área foi cedida por uma empresa a partir da intervenção do tesoureiro do ICIV, José Targa, gerente da fazenda. O aroma característico da festa também voltou a ganhar destaque.

“Uma pesquisa revelou que as pessoas sentiam falta do cheiro da celebração dos tempos da Irmã Vicência. Retomamos o uso da palha e da borra do café, do cipreste e da crista de galo exatamente por isso. O cheiro faz parte da memória afetiva e espiritual do Corpus Christi”, explica Luciano.

Sustentabilidade e legado

Apesar da magnitude do evento, a preocupação com o meio ambiente é central. Os materiais utilizados são reaproveitados, e a Prefeitura de Castelo recolhe tudo após a procissão, utilizando parte dos resíduos para melhorias em estradas vicinais da região. “É uma festa que deixa rastros de beleza e fé — e também benefícios concretos para as comunidades”, ressalta Travaglia.

Frei Antônio Rabanal O.A.R., pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, lembra que a Festa de Corpus Christi em Castelo é muito mais que um evento religioso. “É uma poderosa expressão de fé coletiva que transforma a cidade em um imenso altar a céu aberto, onde mãos anônimas constroem com muita dedicação, arte com devoção”, conclui.

Corpus Christi de Castelo

Público esperado: 150 mil pessoas

Materiais utilizados: 70 toneladas

Pedras (calcita, dolomita e pedriscos): 55 toneladas

Mármore e granito: 2 toneladas

Cepilho (raspas de madeira): 600 sacos

Raspas de pneus: 10 toneladas

Palha de café (escura e despolpada): 300 sacas

Borra de café: 500 kg

Cipreste e crista de galo (flores) – o equivalente a dois campos de futebol