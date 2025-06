Chile reconhece o ES como zona livre da Doença de Newcastle

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) recebeu o comunicado oficial de que as autoridades chilenas reconheceram o Estado do Espírito Santo como zona livre da Doença de Newcastle – uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves.

O diretor-geral do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, destacou que esse reconhecimento representa um importante avanço para a avicultura capixaba. “Com isso temos novas possibilidades para exportação de produtos avícolas para o mercado chileno, promovendo a geração de renda e a dinamização do setor, além de reforçar a credibilidade sanitária do Estado”, disse.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/avicultura/chile-reconhece-o-es-como-zona-livre-da-doenca-de-newcastle/