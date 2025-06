CIEE inaugura nova sede em Vitória e anuncia 354 vagas de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) acaba de inaugurar sua nova sede na Enseada do Suá, em Vitória, com o anúncio de 354 novas oportunidades de estágio para estudantes da Grande Vitória e interior do Espírito Santo.

As oportunidades contemplam alunos do ensino técnico e superior. No nível técnico, as áreas com maior demanda são administração, informática, enfermagem, marketing, edificações, elétrica ou eletrotécnica e segurança do trabalho. Já no ensino superior, as principais áreas que concentram as vagas são administração, ciências contábeis, pedagogia, informática, direito e comunicação social com ênfase em marketing.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de dirigentes da instituição, incluindo o presidente do CIEE nacional, José Augusto Minarelli, o presidente do Conselho de Administração do CIEE Espírito Santo, José Augusto Servino, o superintendente executivo Marcelo Miqueleti Gallo e a gerente regional e DPO CIEE/ES Juliana dos Santos Costa.

Com uma estrutura moderna, a nova unidade foi projetada para oferecer mais conforto e praticidade a jovens, empresas e instituições de ensino. O espaço inclui salas de reunião equipadas e será um ponto de conexão entre o CIEE, empresas parceiras e entidades da sociedade civil organizada.

Além da infraestrutura, o destaque da nova sede é o investimento em tecnologia. A unidade conta com um parque tecnológico renovado e um sistema operacional totalmente digital, que elimina o uso de papel e promete mais agilidade e transparência na contratação e gestão de estagiários e aprendizes.

“Estamos entregando uma estrutura de excelência. Essa nova sede é também um símbolo do nosso compromisso com a juventude capixaba e com o desenvolvimento do Espírito Santo”, afirmou José Augusto Servino.

Ampliação do público atendido

A nova fase do CIEE no estado marca também a ampliação do público atendido. Tradicionalmente voltado a adolescentes, o centro agora passa a preparar jovens adultos para o mercado de trabalho, com mais cursos de qualificação e iniciativas de inserção profissional.

“Com essa nova fase, o CIEE reafirma sua missão de transformar a vida dos jovens por meio da educação. A modernização dos serviços reflete essa visão de futuro”, destacou José Augusto Minarelli.

Com 44 anos de atuação no Espírito Santo, o CIEE já contribuiu para a inserção de mais de 300 mil jovens no mercado de trabalho, por meio de programas de estágio, aprendizagem e capacitação.

Os programas seguem critérios rigorosos: para participar do Programa de Estágio, é necessário estar regularmente matriculado e frequentando a escola. Já o Programa Aprendiz exige matrícula nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio – ou sua conclusão.

Segundo a instituição, essa exigência visa combater a evasão escolar, permitindo que os jovens consigam estudar e trabalhar simultaneamente, sem abrir mão da formação educacional.

Homenagem

Na inauguração da nova sede em Vitória, o CIEE homenageou instituições que se destacam na geração de oportunidades para jovens capixabas. Receberam o reconhecimento a Prefeitura de Vitória (representada pelo Secretario municipal de esporte, Rodrigo Wernersbach Ronchi), o Grupo Auto Glass (Zamara Ribeiro), a Brasil Center Comunicações (Márcia Ribeiro) e o Grupo Tommasi (Juliana Ottoni Tommasi Nahas).

Informações

Nova Sede CIEE- ES

Local: Edifício Global Tower: Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 955 – Andar 2201 – Bloco A – Enseada do Suá, Vitória – ES

Horário de atendimento: 08h às 17h30

Telefone:(27) 3232-3200

Informações: https://portal.ciee.org.br/conheca-o-ciee/ciee-espirito-santo/