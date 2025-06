Citricultura ganha duas variedades de laranja precoces e produtivas

Duas novas variedades de laranjeira-doce, que combinam precocidade e alta qualidade de suco — com destaque para o sabor e a coloração — foram lançadas no dia 3 de junho, durante a 50ª Expocitros, um dos principais eventos da citricultura mundial.

Selecionados e avaliados pela Embrapa e o Centro de Citricultura Sylvio Moreira (CCSM), do Instituto Agronômico (IAC), em parceria com a Fundação Coopercitrus Credicitrus (FCC), os materiais representam mais um avanço tecnológico da Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (Umiptt) Cinturão Citrícola (SP).

As inovações atendem a uma das principais demandas do setor pela diversificação de variedades, mais produtivas e sustentáveis. O projeto contou ainda com a colaboração do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), universidades e produtores. A iniciativa reforça o protagonismo do Brasil, maior produtor mundial de laranjas e líder na exportação de suco cítrico.

