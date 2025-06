CNH falsa, fuga a pé e prisão por tráfico: blitz termina em captura

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso nesta terça-feira (10) após tentar escapar de uma blitz na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica. A abordagem foi realizada por agentes de Trânsito do município, com apoio da Polícia Militar.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Trânsito, o suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé ao perceber a operação. No entanto, foi alcançado pelos agentes poucos metros à frente.

Durante a abordagem, o homem apresentou uma carteira de habilitação com indícios de falsificação. Visivelmente confuso, ele não soube informar dados pessoais como o nome completo dos pais, número de RG ou CPF. Além disso, recusou-se a realizar o teste do etilômetro, embora apresentasse sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, comportamento irônico e excesso de fala.

O suspeito também resistiu em revelar sua verdadeira identidade. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Militar, onde sua identidade foi finalmente confirmada. No sistema, havia um mandado de prisão contra ele, expedido em 2023, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Após os procedimentos, o homem permaneceu detido à disposição da Justiça.