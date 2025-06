Colatina recebe “Vidas em Cordel” apresentada pelo Museu Vale

A exposição “Vidas em Cordel” chega a Colatina nesta quinta-feira (26). Por meio dela, 23 trajetórias de vida ganham o formato de cordéis ilustrados, incluindo duas capixabas, além de um painel em homenagem especial à Dona Domingas, símbolo da luta da população negra do Estado.

Gratuita, a mostra é realizada pelo Museu Vale, em seu momento extramuros, juntamente com o Museu da Pessoa (SP) e será exibida no Centro de Ciência por meio de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Colatina.

Segundo Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultual Vale, essa mostra é um encontro entre arte e memória social, valorizando o cordel como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e como ferramenta de transformação e resistência.

“É uma celebração da cultura popular que conecta histórias reais a técnicas tradicionais de arte, criando um diálogo que emociona e inspira comunidades”, explica.

Os horários de visitação em Colatina são de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado e domingo, das 9h às 16h. As visitas para grupos podem ser agendadas pelo número (27) 9 9652-9709.

A exposição encerra sua passagem em Vitória (ES) no próximo domingo (22). À medida em que avança pelo Brasil, personagens importantes de cada cidade vão se juntando ao espaço expositivo. Duas mulheres capixabas com trajetórias marcantes, Regina Maria Ruschi e Dilvana Silva Santos, foram homenageadas por fazerem a diferença em suas comunidades, além de Dona Domingas, lembrada não apenas como uma figura popular de Vitória, mas como representação de tantas outras histórias apagadas e símbolo da luta da população negra do Espírito Santo.

Regina Ruschi é a idealizadora do Grupo Barra de Renda, criado em 2015 no balneário da Barra do Jucu, em Vila Velha. O projeto foi elaborado como missão preservar e transmitir, de geração em geração, a tradicional técnica das rendas de bilro, símbolo da cultura local e expressão da identidade capixaba. Já Dilvana Silva Santos tem sua trajetória ligada à luta ambiental. Em Colatina, ela liderou iniciativas de coleta seletiva e educação ambiental, com o objetivo de diminuir o envio de resíduos recicláveis ao aterro sanitário e reinseri-los na cadeia produtiva.

As histórias de ambas ganharam forma e poesia nas mãos de cordelistas renomados. O cordel de Regina foi escrito por Marco Haurélio e ilustrado com xilogravuras de Lucélia Borges. Já a trajetória de Dilvana foi contada por Rouxinol do Rinaré e Julia Oliveira com xilogravuras assinadas por Artur Soares.

A exposição reúne ainda obras de outros grandes nomes da literatura de cordel, como Bule-Bule, Klévisson Viana, Nilza Dias, Gigio Paiva, Jonas Samaúma, José Santos e Maria Celma. No campo das artes visuais, participam Maércio Siqueira, Jefferson Campos e Regina Drozina, compondo um rico panorama da arte popular brasileira.

Narrando a própria história

Já imaginou transformar sua própria história em um autêntico cordel? Os visitantes da exposição têm a chance de viver essa experiência literária. Uma cabine interativa, instalada na área da exposição, permitirá que os visitantes criem seus próprios versos, inspirados nas narrativas populares do cordel. Os vídeos produzidos serão disponibilizados no site do Museu da Pessoa, ampliando ainda mais o alcance das vozes que participarem da iniciativa. Quem quiser conferir essas criações pode acessar o link: https://memo.museudapessoa.org/vidas-em-cordel/conte-sua-historia/.

Circulando desde agosto de 2023, a exposição já passou por São José do Paiaiá (BA), Mucugê (BA), Feira de Santana (BA), Salvador (BA), Santa Cruz da Venerada (PE), Paracatu (MG) e São Paulo (SP). Mais de 100 mil pessoas visitaram as obras presencialmente e cerca de 150 mil pela versão digital.

A exposição Vidas em Cordel é uma iniciativa do Museu Vale e do Instituto Cultural Vale em parceria com o Museu da Pessoa, com patrocínio da Vale, e realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.

Museu Vale Extramuros

O Museu Vale, em seu momento extramuros, expande suas atividades e leva diferentes manifestações da arte e programas educativos para praças, parques, escolas e outras instituições culturais, alcançando novos públicos e abrangendo outros municípios da Grande Vitória. Através de intercâmbios e trocas de conhecimento, a atuação do Museu continua com seu legado de preservação da memória cultural, possibilitando e fomentando ações de pesquisa, educação, comunicação e formação, sempre próximo às produções do estado do Espírito Santo.

Em destaque estão as últimas mostras desenvolvidas pelo Museu Vale, que reuniram mais de 170 mil visitantes: “Transitar o Tempo”, “Folhear”, “O Extraordinário Universo de Leonardo Da Vinci”, “Memórias do Futuro – Um olhar sobre a coleção do IHGB” e a exposição “De onde surgem os Sonhos – Coleção Andre a e José Olympio Pereira”.

Serviço

Vidas em Cordel

Abertura: 26/06, às 10h

Visitação: até 27 de julho

Local: Centro de Ciência de Colatina – Rua José Jacinto de Assis, s/n, Esplanada

Entrada: gratuita, classificação livre.

Agendamentos de grupos: (27) 9 9652-9709